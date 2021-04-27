Водитель пассажирского автобуса снес фонарный столб в Новокузнецке

Инцидент произошел во вторник, 27 апреля. Так, в 5:50 в Новокузнецке на проспекте Авиаторов, 58, новый автобус уничтожил фонарный столб.
– Предварительно, водитель автобуса Volgabus не убедился в безопасности движения, допустил съезд с дороги и совершил наезд на препятствие в виде фонарного столба, – рассказали сайту VSE42.Ru в ГИБДД Кузбасса.
Никто из людей не пострадал, но машина получила повреждения, а фонарь рухнул на землю. В настоящий момент местным властям предстоит решить, кто возьмет на себя расходы по восстановлению столба. В случае, если вина водителя будет доказана, то возмещать ущерб придется ему.
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