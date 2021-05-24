Водитель опрокинувшегося в реку большегруза выступил фигурантом уголовного дела из-за гибели пассажира в Кузбассе

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Грузовик в Кемеровской области упал в водоем, выплыть из которого сумели двое из трех находившихся в транспорте горожан. Тело последнего было обнаружено следующим утром. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 5 мая. Тогда вечером подозреваемый, находясь за рулем большегруза, решил переехать русло реки Кондома, но пренебрег правилами безопасности: водитель не учел уровень воды и скорость течения.


Переправляясь через водоем, мужчина не смог справиться со стихией – его грузовик был опрокинут. Тогда же он и двое пассажиров оказались в реке. На берег же смогли выплыть только двое из транспорта: пассажир и водитель.


Последнего разыскали только на следующий день. Его тело плыло по реке. Очевидцы, проплывавшие реку на лодке, сообщили о происшествии в правоохранительные органы. Тело 30-летнего горожанина, которому не удалось выплыть, нашли следующим утром около 2 километров ниже по течению реки.


Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.


Напомним, что ранее сообщалось, что кузбассовец утонул при падении грузовика в реку. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

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