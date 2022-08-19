Новокузнечане разместили в социальных сетях кадры с места серьезной автоаварии, произошедшей близ поселка Чистогорск 18 августа. В объектив камеры очевидца попал автомобиль "Нива" передняя часть которого оказалась сильно повреждена в результате столкновения.

В УГИБДД по Кузбассу журналисту AVOKADO рассказали, что дорожный инцидент случился около полудня на седьмом километре автодороги Новокузнецк-Чистогорск. По предварительной информации, 30-летний водитель "Нивы" не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего врезался во впередиидущий экскаватор. Находившегося за рулем легковушки мужчину госпитализировали, сейчас он находится на стационарном лечении. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Установлено, что управлявший "Нивой" кузбассовец не имел водительских прав.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает о том, что автолюбители должны придерживаться безопасной дистанции до впередиидущих транспортных средств. С начала 2022 года из-за нарушения данного правила произошло 87 ДТП в которых трое человек погибли и 126 получили травмы.