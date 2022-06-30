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Водитель неизвестного транспорта ночью оборвал трамвайную линию

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В кузбасской столице произошел обрыв контактных проводов, из-за чего возникли проблемы у электротранспорта. В КЭТК журналисту AVOKADO сказали, что к происшествию причастен недобросовестный водитель.

Сегодня утром в кузбасской столице было затруднено движение электротранспорта. Как отметили власти города, негабаритный автомобиль оборвал контактную сеть из-за чего движение трамваев и троллейбусов в Рудничном районе города полностью встало.


За подробностями журналист AVOKADO обратился в КЭТК, где уточнили, что инцидент произошел на пересечении Нахимова и Шахтеров около 4:00. По словам собеседника, полностью устранить неполадку и наладить движение пассажирских вагонов специалистам удалось только к утру в 8:00. В компании предположили, что к происшествию причастен недобросовестный водитель, который, предположительно, мог быть на бульдозере. Установить все обстоятельства помогут уличные камеры видеонаблюдения. Виновнику теперь грозит материальное наказание.


На время проведения ремонтных работ с 6 утра на линию отправлялись дополнительные автобусы по маршрутам №23 и №51.

Да!
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