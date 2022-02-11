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Водитель маршрутки в Кемерове отказался вести ребенка с транспортной картой

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Жительница кузбасской столицы рассказала, что ее ребенок был выставлен из транспорта на мороз, при наличии у него платежного средства. Власти города прокомментировали ситуацию.

Сегодня, 11 февраля, в социальных сетях появилось сообщение от возмущенной кемеровчанки, которая заявила, что ее ребенка отказались везти в общественном транспорте. Более того, по словам горожанки, школьник был вынужден выйти на мороз. При этом с собой у него была транспортная карта.

– Подал транспортную карту, на что водитель сказал, что такие не принимает и на следующей остановке открыл двери и не ехал, пока не выгнал моего ребенка. Ребенку 9 лет, на улице -22 (стиль автора сохранен – прим. ред.), – рассказала кемеровчанка в одной из групп во ВКонтакте.

Комментаторы отметили, что по закону водитель не имел права высаживать школьника, даже при отсутствии у него денег. Сотрудники кемеровской администрации отреагировали на жалобу горожанки.

– Для проведения проверки указанного факта специалистам МБУ "УЕЗТУ" необходима дополнительная информация. Просим автора поста: уточните, пожалуйста, дату и время, когда произошел указанный случай, – написали сотрудники мэрии.

Напомним, что ранее в Кемерове произошел другой подобный случай. Виновник понес наказание.

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