Водитель маршрутки устроил ДТП с иномаркой в Кемерове

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В областном центре попало в аварию маршрутное такси. В ГИБДД Кемерова корреспонденту AVOKADO озвучили подробности инцидента.

Столкновение маршрутки №22 с легковым авто произошло накануне вечером около 19:32 по местному времени на улице Терешковой у пересечения с Леснополянским шоссе.

– Водитель ПАЗ-3205 при возникновении опасности не предпринял мер для снижения скорости, в результате чего совершил наезд на стоящую Toyota Camry, – сообщили AVOKADO в ГИБДД Кемерова.

В результате происшествия никто не пострадал, причинен материальный ущерб.


Судя по кадрам, которые разместили очевидцы в Сети, пассажирский транспорт протаранил переднюю часть иномарки.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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