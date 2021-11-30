Водитель маршрутки устроил ДТП с иномаркой в Кемерове

Столкновение маршрутки №22 с легковым авто произошло накануне вечером около 19:32 по местному времени на улице Терешковой у пересечения с Леснополянским шоссе.

– Водитель ПАЗ-3205 при возникновении опасности не предпринял мер для снижения скорости, в результате чего совершил наезд на стоящую Toyota Camry, – сообщили AVOKADO в ГИБДД Кемерова.

В результате происшествия никто не пострадал, причинен материальный ущерб.

Судя по кадрам, которые разместили очевидцы в Сети, пассажирский транспорт протаранил переднюю часть иномарки.