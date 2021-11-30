Водитель маршрутки устроил ДТП с иномаркой в Кемерове

Столкновение маршрутки №22 с легковым авто произошло накануне вечером около 19:32 по местному времени на улице Терешковой у пересечения с Леснополянским шоссе.
– Водитель ПАЗ-3205 при возникновении опасности не предпринял мер для снижения скорости, в результате чего совершил наезд на стоящую Toyota Camry, – сообщили AVOKADO в ГИБДД Кемерова.
В результате происшествия никто не пострадал, причинен материальный ущерб.
Судя по кадрам, которые разместили очевидцы в Сети, пассажирский транспорт протаранил переднюю часть иномарки.
Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"
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