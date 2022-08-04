В сообществе с кемеровскими новостями во "ВКонтакте" появилась информация, что водитель пассажирской маршрутки едва не задавил женщину, которая переходила проезжею часть по нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте Ленина.

Судя по опубликованным кадрам, автомобилист двигался со стороны бульвара Строителей, но перед "зеброй" не остановился, из-за чего едва не наехал на горожанку.

– Водитель маршрутки чуть не сбил пешехода. Бульвар Строителей/Ленина, – следует из текста публикации во "ВКонтакте".

При этом в комментариях под публикацией мнения интернет-пользователей не сошлись. Так, некоторые сказали, что в ситуации, безусловно, виноват водитель, а вот другие накинулись с обвинениями на землячку, которая якобы не усмотрела "несущийся пазик".