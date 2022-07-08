В Сети жители южной столицы Кузбасса поделились информацией о небольшом ДТП, которое произошло на дорогах города. Публикация с фотографиями появилась вчера вечером в 19:47.

– В дальнем Куйбышева водитель сбил знак,– следует из текста сообщения.

Судя по кадрам, в аварию попала отечественная легковушка, от удара у нее оказалась повреждена передняя фара с правой стороны, а вот дорожному знаку, на котором изображен переходящий по "зебре" проезжую часть пешеход, повезло меньше, поскольку его основание согнулось и он оказался лежать на земле.

В комментариях интернет-пользователи предположили, что автомобилист уснул за рулем авто или же пытался объехать опасный маневр. Некоторые с иронией отметили, что "столб перебегал дорогу" и поэтому попал под колеса машины.