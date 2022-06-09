Накануне, 8 июня, в социальных сетях появилась фотография с места столкновения автомобиля с грузовиком в Мариинске. Судя по кадрам, легковушка получила серьезный урон: передняя часть смята, лобовое стекло разбито. Капот грузовой машины также оказался поврежден. Чтобы узнать подробности происшествия корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу.

Правоохранители рассказали, что столкновение произошло вечером в районе здания №34 по улице Советской. Водитель ВАЗ-2110 столкнулся с "КамАЗом", который следовал во встречном направлении. В результате ДТП 50-летний водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Находившийся за рулем грузовика мужчина не пострадал, рассказали журналисту в региональной ГИБДД. Состояние водителя ВАЗ на момент происшествия определят медики, второй участник ДТП был трезв.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД. Автомобилистам следует соблюдать безопасную скорость, дистанцию до впередиидущего транспорта и боковой интервал.