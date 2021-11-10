Водитель легковушки попал в больницу после сильного ДТП с грузовиком под Кемеровом

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Автомобилисты опубликовали в Сети кадры с места столкновения грузового авто и легковушки. После ДТП передняя часть машины оказалась полностью уничтожена. Корреспондент AVOKADO узнал подробности аварии у правоохранителей.

Серьезное ДТП произошло сегодня днем на 296 километре автодороги, ведущей из областного центра в Кедровку. Фотографиями и видео с места столкновения очевидцы поделились в сообществе во "ВКонтакте". Со слов автомобилистов, на указанном участке образовался мощный транспортный затор.

– Автомобиль Audi столкнулся с грузовым транспортом Mercedes. Водитель легковушки попал в больницу, – рассказали редакции AVOKADO в УГИБДД Кузбасса.

Судя по кадрам, которые появились в Сети, у белой иномарки оторвало дверь с левой стороны, также от контакта сильно смялся бампер.


На месте работают правоохранители. Сейчас им предстоит установить обстоятельства произошедшего и устранить автомобильную пробку.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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