Водитель легковушки попал в больницу после сильного ДТП с грузовиком под Кемеровом

Серьезное ДТП произошло сегодня днем на 296 километре автодороги, ведущей из областного центра в Кедровку. Фотографиями и видео с места столкновения очевидцы поделились в сообществе во "ВКонтакте". Со слов автомобилистов, на указанном участке образовался мощный транспортный затор.

– Автомобиль Audi столкнулся с грузовым транспортом Mercedes. Водитель легковушки попал в больницу, – рассказали редакции AVOKADO в УГИБДД Кузбасса.

Судя по кадрам, которые появились в Сети, у белой иномарки оторвало дверь с левой стороны, также от контакта сильно смялся бампер.

На месте работают правоохранители. Сейчас им предстоит установить обстоятельства произошедшего и устранить автомобильную пробку.