Кузбассовцы разместили в Сети фотографию, сделанную в Таштагольском районе. На снимке видны столкнувшиеся автомобили, один из которых врезался в остановочный пункт.

‒ ... Газель в остановку въехала, а гранта в Газельку (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказал свою версию произошедшего пользователь.

Журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Правоохранители рассказали, что ДТП произошло утром 11 апреля, на проспекте Октябрьском в пгт Мундыбаш. По предварительной информации, водитель Lada нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и столкнулся с автомобилем ГАЗ, рассказали корреспонденту AVOKADO правоохранители. В результате управлявший легковушкой 51-летний мужчина был отправлен на стационарное лечение.

Информация уточняется. Кроме того, составляется протокол о повреждении остановочного пункта.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима. При выборе скорости важно учитывать дорожные и погодные условия.