+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Водитель легковушки попал в больницу после ДТП с "ГАЗелью" в Кузбассе

0
Фото:  

Автоавария с пострадавшим произошла в одном из районов Кемеровской области.

Кузбассовцы разместили в Сети фотографию, сделанную в Таштагольском районе. На снимке видны столкнувшиеся автомобили, один из которых врезался в остановочный пункт.

‒ ... Газель в остановку въехала, а гранта в Газельку (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказал свою версию произошедшего пользователь.

Журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Правоохранители рассказали, что ДТП произошло утром 11 апреля, на проспекте Октябрьском в пгт Мундыбаш. По предварительной информации, водитель Lada нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и столкнулся с автомобилем ГАЗ, рассказали корреспонденту AVOKADO правоохранители. В результате управлявший легковушкой 51-летний мужчина был отправлен на стационарное лечение.


Информация уточняется. Кроме того, составляется протокол о повреждении остановочного пункта.


Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима. При выборе скорости важно учитывать дорожные и погодные условия.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35281

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined