Водитель кроссовера погибла при столкновении с грузовиком в Кузбассе

Согласно информации, которой сотрудники кузбасской Госавтоинспекции поделились с журналистом AVOKADO, 13 июля в Ленинск-Кузнецком районе произошло столкновение двух машин. Предварительно, водитель Volkswagen Tiguan выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volvo.

В результате ДТП автомобилистка погибла на месте. Водителю Volvo была оказана разовая медицинская помощь, сообщили правоохранители. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее кадрами с места происшествия поделились очевидцы.