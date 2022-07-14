Водитель кроссовера погибла при столкновении с грузовиком в Кузбассе

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Правоохранители рассказали корреспонденту AVOKADO о смертельном ДТП на трассе в Кемеровской области.

Согласно информации, которой сотрудники кузбасской Госавтоинспекции поделились с журналистом AVOKADO, 13 июля в Ленинск-Кузнецком районе произошло столкновение двух машин. Предварительно, водитель Volkswagen Tiguan выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volvo.


В результате ДТП автомобилистка погибла на месте. Водителю Volvo была оказана разовая медицинская помощь, сообщили правоохранители. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.


Напомним, ранее кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

Да!
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