Водитель красной иномарки выбросил щенка в мешке на кемеровский пустырь

В социальных сетях появились кадры, на которых запечатлен момент как неизвестный мужчина избавился от домашнего любимца. Автолюбитель на красной иномарке вывез питомца в полиэтиленовом пакете на кемеровский пустырь, где вытащил собаку из мешка, а после сел в транспорт и уехал.

– Последний кадр прям вишенка на торте – щенок, бегущий за машиной, – указал автор поста.

Пользователи Сети в комментариях раскритиковали поступок земляка за "жестокость". Как оказалось брошенного пса зоозащитники забрали в приют для животных.