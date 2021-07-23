Водитель красной иномарки выбросил щенка в мешке на кемеровский пустырь

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Жители кузбасской столицы в соцсети распространили снимки неизвестного мужчины, который на машине выбросил щенка у кемеровского приюта для животных.

В социальных сетях появились кадры, на которых запечатлен момент как неизвестный мужчина избавился от домашнего любимца. Автолюбитель на красной иномарке вывез питомца в полиэтиленовом пакете на кемеровский пустырь, где вытащил собаку из мешка, а после сел в транспорт и уехал.

– Последний кадр прям вишенка на торте – щенок, бегущий за машиной, – указал автор поста.

Пользователи Сети в комментариях раскритиковали поступок земляка за "жестокость". Как оказалось брошенного пса зоозащитники забрали в приют для животных.

Да!
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