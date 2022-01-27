Водитель кемеровского автобуса понесет наказание за трапезу во время езды

Накануне, 26 января, в социальных сетях появились кадры, снятые 18 января пассажиром кемеровского автобуса №23. Очевидец запечатлел на камеру, как находящаяся за рулем транспорта женщина принимает пищу, не отрываясь от дороги. По словам автора записи, водитель при этом успевала и принимать оплату за проезд.

‒ Водитель данного автобуса управляла транспортным средством, при этом одновременно кушала и принимала оплату за проезд! Начала прием пищи еще с проспекта Советский и так до остановки Швейная фабрика, ‒ рассказал возмущенный кемеровчанин.

Горожанин также написал, что сообщил о нарушении в администрацию Кемерова. Представители мэрии ответили, что информация об произошедшем была доведена до перевозчика для принятия дисциплинарных мер к водителю.