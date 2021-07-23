Водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе в Кемерове

Вечером в четверг, 22 июля, в Рудничном районе Кемерова произошло ДТП с пострадавшим. Дорожные полицейские отмечают, что легковушка ехала с улицы Вахрушева по улице Нахимова.

Предварительно, в этот момент на красный сигнал светофора через дорогу бежал мальчик. Ситуация закончилась аварией: водитель наехал на пешехода.

– Мальчик был доставлен попутным транспортом в больницу, – сообщили VSE42.Ru в городской ГИБДД.

В соцсетях также появились кадры с места происшествия, по которым можно предположить, что автомобиль мог ехать на запрещающий сигнал светофора, а мальчик – бежать на разрешающий. Тем не менее есть вероятность искажения картинки из-за ракурса обзора. Детали случившегося будут выяснены в ходе проверки.