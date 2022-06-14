Водитель иномарки сбил мужчину в Новокузнецке

В Новокузнецке водитель машины Skoda на пешеходном переходе в районе проспекта Строителей сбил 60-летнего мужчину. Информация о наезде на пешехода появилась в сообществе во "ВКонтакте". Со слов интернет-пользователей, потерпевший получил переломы обеих ног.

– Водитель все время находился рядом со сбитым мужчиной, – уточнил автор публикации.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в Кемеровский областной центр медицины катастроф, где собеседник уточнил, что сейчас жизни травмированного ничего не угрожает. Он находится в состоянии средней степени тяжести.