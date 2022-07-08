Водитель иномарки пострадала в столкновении на перекрестке в Кемерове

Сегодня, 8 июля, кемеровчане сообщили, что на перекрестке проспекта Притомского и улицы Волгоградской произошла автоавария.
– Стоят две скорых, – отметили очевидцы.
В городской ГИБДД журналисту AVOKADO рассказали, что инцидент произошел в 09:41. На место прибыли правоохранители. Предварительно, произошло столкновение двигавшегося по улице Волгоградской Mercedes и Toyota, которая ехала по проспекту Притомскому. В результате ДТП пострадала водитель Toyota.
Все обстоятельства выясняются и устанавливаются.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово
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