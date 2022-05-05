Накануне, 4 мая, в социальных сетях появились фотографии, сделанные в Березовском. На снимках виден покореженный в ДТП автомобиль, опрокинувшийся на крышу. Подробности произошедшего корреспондент AVOKADO выяснил в УГИБДД по Кузбассу.

Правоохранители рассказали, что инцидент случился в 12:35 на улице Матросова, 2А. Водитель Opel Vectra, мужчина 1987 года рождения, двигался со стороны улицы Советской в сторону улицы Матросова и принебрег соблюдением дистанции до вперидиидущего транспорта. Иномарка столкнулась с машиной LADA Granta под управлением мужчины 1993 года рождения. В результате Opel опрокинулся и повредил ограждение, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Водитель иномарки получил различные травмы.

Журналист AVOKADO обратился за комментарием по пострадавшему в данном происшествии в Кузбасский центр медицины катастроф. Медики рассказали, что на момент госпитализации мужчина находился в состоянии средней степени тяжести. Предположительно, был нетрезв.



Госавтоинспекция Кузбасса напоминает о строгом соблюдении дистанции участниками дорожного движения, а также бокового интервала и скоростного режима.