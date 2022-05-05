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Водитель иномарки попал в больницу после серьезного ДТП в Кузбассе

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Фото:  

Автоавария произошла в одном из городов Кемеровской области. Правоохранители и медики прокомментировали инцидент журналисту AVOKADO.

Накануне, 4 мая, в социальных сетях появились фотографии, сделанные в Березовском. На снимках виден покореженный в ДТП автомобиль, опрокинувшийся на крышу. Подробности произошедшего корреспондент AVOKADO выяснил в УГИБДД по Кузбассу.


Правоохранители рассказали, что инцидент случился в 12:35 на улице Матросова, 2А. Водитель Opel Vectra, мужчина 1987 года рождения, двигался со стороны улицы Советской в сторону улицы Матросова и принебрег соблюдением дистанции до вперидиидущего транспорта. Иномарка столкнулась с машиной LADA Granta под управлением мужчины 1993 года рождения. В результате Opel опрокинулся и повредил ограждение, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Водитель иномарки получил различные травмы.


Журналист AVOKADO обратился за комментарием по пострадавшему в данном происшествии в Кузбасский центр медицины катастроф. Медики рассказали, что на момент госпитализации мужчина находился в состоянии средней степени тяжести. Предположительно, был нетрезв.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает о строгом соблюдении дистанции участниками дорожного движения, а также бокового интервала и скоростного режима.

Да!
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