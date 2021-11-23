Водитель иномарки получила травмы после ДТП с трамваем в Кемерове

Накануне, 23 ноября, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Соборной произошло ДТП. Как следует из кадров, появившихся в сети, трамвай совершил столкновение с иномаркой красного цвета. За подробностями инцидента редакция AVOKADO обратилась в ОГИБДД Кемерова.

Инцидент произошел в 18:30. Водитель трамвая, 44-летняя женщина, двигалась по улице Соборной со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев. При повороте налево она не предоставила преимущество встречному транспорту, в результате чего совершила столкновение с автомобилем "Nissan", двигавшемуся по встречной полосе. Водитель иномарки, женщина 39 лет, получила травмы. Сейчас пострадавшая находится на стационарном лечении, сообщают в ОГИБДД Кемерова.

Госавтоинспекция призывает участников движения быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования дорожных Правил. В частности, следовать очередности движения на перекрестках.