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Водитель грузовика в Кемерове отбуксировал чужой "Москвич" в пункт приема металлов

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Мужчина на "ГАЗеле" уехал с чужой машиной на прицепе из одного из дворов кузбасской столицы, чтобы сбыть легковушку. Деньги, вырученные с ее продажи, горожанин потратил на алкоголь.

К полицейским в Кемерове обратился владелец "Москвича", который сообщил о хищении транспорта, о котором ему рассказала соседка. Женщина позвонила хозяину отечественного авто и сообщила, что неизвестные прицепили трос его машины к подъехавшему большегрузу, а после "ГАЗель" уехала в неизвестном направлении.


Заявитель сумел самостоятельно разыскать транспорт – он находился в ближайшем пункте приема металлов. Отмечается, что сумма ущерба, причиненного мужчине, составила 25 тысяч рублей.


На адрес, указанный заявителем, выдвинулись силовики. Вскоре им удалось установить личность подозреваемого – 57-летнего мужчину, который привез машину в пункт приема металлов, задержали.

- Он признался, что выкрал и сдал чужой автомобиль, а также пояснил, что вырученные деньги потратил на приобретение спиртных напитков, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.


Машину же, которая была похищена, полицейские изъяли и вернули обратно владельцу.

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