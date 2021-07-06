Водитель грузовика прокатился с вертолетом по ночному Кемерову

Соответствующая публикация появилась в одном из крупнейших городских сообществ, освещающих новости Кемерова в соцсетях. Снимки, предоставленные вместе с сообщением, как отметил автор, были сделаны в 2:00 на пересечении улиц Терешковой и Ленина.
На пост пользователи Сети отреагировали с шутками, предположив, что технику могли приобрести в Интернете. Кто-то написал о том, что ее отвезли на штрафстоянку из-за нарушения правил парковки. Опубликован был и комментарий, в котором горожанин указал на схожесть формы замотанного в неизвестный материал вертолета с формой транспортно-боевой единицы техники - Ми-24.
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