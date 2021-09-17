Водитель грузовика пострадал в результате серьезного ДТП на кузбасской трассе

16 сентября на трассе Юрга - Кемерово произошло ДТП с участием двух фур и легковушки, о чем стало известно из сообщений очевидцев в соцсетях.

По предварительным данным ГИБДД Кузбасса, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и вылетел на "встречку", где столкнулся с большегрузом Mercedes. От удара грузовик вынесло с дороги.

После легковушка въехала в еще одну фуру – Volvo. В результате пострадал 45-летний водитель первого грузовика, он находится на стационарном лечении, пишет VSE42.Ru.