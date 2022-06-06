Водитель был пьян: ДТП с пострадавшими произошло в Кемерове

Инцидент произошел ранним утром 6 июня, в районе здания №156к1 по проспекту Кузнецкому в Кемерове. Водитель Renault Logan двигался в направлении улицы 2-я Камышинская и не справился с управлением. В результате этого иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с "ГАЗелью".

Пострадали оба автомобилиста. Находившемуся за рулем Renault 28-летнему мужчине было назначено амбулаторное лечение, а 32-летнему водителю грузовика ‒ стационарное, сообщили корреспонденту AVOKADO в ОГИБДД по городу Кемерово.

Оказалось, что находившийся за рулем иномарки мужчина был пьян.

Ранее жители областного центра поделились кадрами с места происшествия.