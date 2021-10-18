Водитель автомобиля такси без прав столкнулся с пассажирским автобусом в Кузбассе

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В Кемеровской области произошло столкновение автомобиля такси, которым управлял мужчина без прав, и пассажирского автобуса. Очевидцы запечатлели последствия ДТП на камеру.

Как сообщили редакции AVOKADO в Отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса, инцидент произошел в городе Осинники, 17 октября, в 04:29 утра. Рядом с домом № 2 на улице 9-я штольня водитель автомобиля такси "LADA Granta", двигаясь от шахты Осинниковской в сторону проспекта Ленина, выехал на встречную полосу. Там он произвел столкновение с автобусом НефАЗ 5299-17-32. В результате аварии пострадали два человека: 27-летний таксист и его 31-летний пассажир. В ГИБДД Кузбасса сообщили, что мужчин увезли в медучреждение для прохождения стационарного лечения.


Отмечается, что прав на управление транспортным средством водитель автомобиля такси не имел, в связи с чем будет проведено административное разбирательство.


В социальных сетях появилась информация от якобы владельца службы такси. Он заявил, что за рулем был не их водитель: мужчина взял автомобиль в аренду.

Видео: ВКонтакте / ДТП | ЧП Кузбасс


Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей быть бдительными на дорогах, подбирать скорость с учетом конкретных условий и быть особенно осторожными в темное время суток.

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