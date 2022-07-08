Водитель автобуса в Кузбассе выгнал ребенка на улицу после оплаты проезда

В четверг, 7 июля, в сообществе с кузбасскими новостями во "ВКонтакте" появилась информация, что в Березовском водитель пассажирского автобуса №1 выгнал ребенка из салона из-за сбоя в терминале. По словам автора сообщения, инцидент произошел в день публикации поста в 17:20 на остановке "Октябрьский".

При этом интернет-пользовательница отметила, что хотя оплата проезда, по словам автомобилиста, якобы и не прошла, но списание денег с карты было зафиксировано.

– Ситуация из ряда вон... Если в этот момент у ребенка сел телефон или были последние деньги... прикажете ребенку идти пешком? – задалась она вопросом.

К слову, женщина призвала водителей транспорта к рассудительности и снисходительности к детям в данном вопросе.