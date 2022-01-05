Водитель автобуса в Кузбассе выгнал пассажирку с детьми на мороз

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В Сети жительница областного центра опубликовала жалобу на водителя междугороднего автобуса, который выставил ее из транспорта с маленькими детьми на мороз.

Потерпевшая пассажирка отметила, что инцидент произошел в общественном транспорте, следовавшем по междугороднему маршруту "Кемерово – Усть-Серта".


По словам кемеровчанки, они приобрела билет на себя и своего 4-летнего ребенка, а вот покупать проездной чек на годовалого малыша не стала, за что и была изгнана из автобуса.

– Я готова была докупить билет, но оказалось, что свободных мест нет. Мне посоветовали выйти из автобуса с детьми в мороз и купить 3 билета на другой рейс, где есть свободные места, а это значит, что нужно ждать 4 часа до следующего автобуса на морозе, – пожаловалась в соцсетях жительница областной столицы.

Стоит отметить, по признаю женщины, она не была осведомлена о подготовленном Кузбасспассажиравтотранс документу, согласно которому детям от 0 лет необходимо оплачивать проезд на междугородних маршрутах. В Минтранс признали данное распоряжение законным.


В результате с вопросом о законности выдвинутых к ней требования оплаты горожанка обратилась в прокуратуру. Исполняющий обязанности прокурора Заводского района С. А. Коледенко признал требование сотрудников кемеровского автовокзала противоречащим правилам дорожного движения, поскольку автобус не предоставляет младенцу безопасных устройств и автокресел, из-за чего малыш физически не может занимать отдельное место в салоне автобуса.

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