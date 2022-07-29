Водитель автобуса в Кузбассе сняла трусы в ответ на жалобы пассажиров

Информация об инциденте появилась в сообществе во "ВКонтакте" еще вчера. По словам автора сообщения, в д. Старочервово Водитель автобуса №165 высадила всех пассажиров и отказалась продолжать путь. В ответ на вопросы, касающиеся резкого прекращения пути, женщина якобы хамила, а после и вовсе показала всем недовольным свой оголенный зад. Со слов рассказчика, на полуобнаженную автолюбительницу смотрели и дети.

– Вот такие водители возят нас и наших детей. А что в следующий раз взбредет в ее голову, заключил интернет-пользователь.

В комментария подписчики паблика предложили направить неуравновешенного водителя к психологу. Многие сошлись во мнении, что после подобного ее следует отстранить от работы.