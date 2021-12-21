Водитель автобуса в Кемерове высадила пассажиров из-за окончания рабочего дня

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Кемеровчане возмутились действиями женщины, находившейся за рулем одного из автобусов.

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от жителя кузбасской столицы. Кемеровчанин заявил, что водитель автобуса №19 высадила пассажиров посреди маршрута. Свой поступок женщина объяснила завершением рабочего дня.

‒ Кемерово, 19 автобус. Высадила людей, и сказала что дальше не поедет потому, что ее рабочий день закончился, не вернула деньги за проезд, ‒ рассказал автор поста в социальной сети.

Комментаторы возмутились действиями водителя и отметили, что и сами попадали в подобные ситуации.

‒ Где хотят, там и высаживают! Как будто на своем личном авто развозят. 51 автобус тоже высаживает около "Парка Ангелов", повернув на Искитимский мост, говорит, что он в гараж, ‒ написала местная жительница.

Напомним, что кемеровские власти анонсировали замену автобусами всех маршрутных такси. Реформа начнется уже в январе 2022 года.

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