Водитель автобуса в Кемерове получил наказание за серьезное нарушение

Водитель автобуса "НефАЗ" выехал на встречную полосу на улице Тельбесской в Кемерове. Нарушение зафиксировал на камеру очевидец. На фотографии видно, что общественный транспорт находится на "встречке", причем в пределах довольно узкой проезжей части.

Снимок попал к правоохранителям. После проведения проверки сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя административный протокол, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Нарушителю назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.