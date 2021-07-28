Водитель автобуса отказал в поездке новокузнечанке с детьми из-за старых жалоб

Со слов автора публикации, за некорректным поведением был замечен работник, управляющий авто по маршруту № 56. Ситуация произошла на остановке Центр на территории Абагур-лесной в Новокузнецке, где машинист не открыл двери пассажирам и высадил их в неположенном месте после того, как заметил на остановке многодетную женщину, которая раннее якобы написала жалобу на него.

– Открыл свою дверь, посмотрел на нее и сказал: „А может тебя не забирать!“ Закрыл дверь и поехал, высадил пассажиров на повороте тех, кому нужно было выходить в Центре, и уехал (пунктуация авт. прим. ред.)– прокомментировал свидетель события.

Однако, по утверждению пользователя платформы, сфотографировать номера транспорта не удалось. Что касается обращения от местных жителей, то на рассмотрение его приняли только в местной справочной.