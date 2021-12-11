Водитель автобуса из Новокузнецка пойдет под суд из-за гибели молодой девушки

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В Новокузнецке завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который управляя автобусом допустил наезд на пешехода.

По информации следствия, в октябре текущего года 51-летний водитель автобуса двигался по улице Обнорского в Новокузнецке. На нерегулируемом пешеходном переходе мужчина не заметил 25-летнюю девушку, которая в это время переходила проезжую часть. В результате новокузнечанка попала под колеса многотонного НефАЗа.


От полученных травм молодая девушка скончалась на месте происшествия. Водитель автобуса стал фигурантом уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".


В настоящее время материалы дела переданы в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, передает ГУ МВД по Кемеровской области.

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