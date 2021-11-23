Вода затопила крупный ТЦ в Новокузнецке

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Жители южной столице Кузбасса не смогли попасть в ТЦ "Юность". По словам очевидцев, в строении произошел потоп.

Согласно информации в социальной сети, потоп случился в ТЦ "Юнность", из-за чего крупному комплексу с торговыми площадями пришлось закрыть свои двери для всех посетителей. Судя по кадрам, под водой оказалось напольное покрытие в объекте.

Охрана пропускает в здание только работников. Видно, что пол залит водой. Сотрудники самостоятельно устраняют последствия потопа, следует из текста поста в Instagram.

В сообщении указано, что затопление могло произойти из-за срабатывания системы пожаротушения. Однако информации о возгорании в комплексе нет.

Фото: Instagram / novokuznetsk_news42

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