Вода залила улицы кузбасского города из-за аварии

Прорыв центрального водопровода на улице Главная, 325 создал неприятности прокопчанам: мороз сковал воду, из-за чего на дорогах образовался мощный гололед. Автор публикации во "ВКонтакте" указал, что специалисты не устраняют течь уже на протяжении недели.

– Обращаю ваше внимание на прорыв центрального водопровода по улице Главная, 325 уже неделю бежит вода но никто не собирается это ремонтировать, на дороге ужас!!!! – описал ситуацию интернет-пользователь.

Комментаторы обратили внимание горожан, что аналогичная проблема замечена и на переулке Путейском. Со слов подписчика сообщества, после прорыва проточная вода плохо поступает в дома на указанной территории.

Представители горадминистрации все-таки отреагировали на обращение. Чиновники заявили, что проведут проверку, по результатом которой все будет решено.