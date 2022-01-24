Вода залила улицы кузбасского города из-за аварии

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Жители кузбасского города заявили, что "тонут" в проблемах, которые образовались на местных улицах после аварии на центральном водопроводе.

Прорыв центрального водопровода на улице Главная, 325 создал неприятности прокопчанам: мороз сковал воду, из-за чего на дорогах образовался мощный гололед. Автор публикации во "ВКонтакте" указал, что специалисты не устраняют течь уже на протяжении недели.

Обращаю ваше внимание на прорыв центрального водопровода по улице Главная, 325 уже неделю бежит вода но никто не собирается это ремонтировать, на дороге ужас!!!! описал ситуацию интернет-пользователь.

Комментаторы обратили внимание горожан, что аналогичная проблема замечена и на переулке Путейском. Со слов подписчика сообщества, после прорыва проточная вода плохо поступает в дома на указанной территории.


Представители горадминистрации все-таки отреагировали на обращение. Чиновники заявили, что проведут проверку, по результатом которой все будет решено.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

Да!
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