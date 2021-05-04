Вода в Томи поднялась до семи метров: паводок продолжается в Кузбассе

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Уровень воды в реке Томь в областном центре Кузбасса достиг семиметрового значения. О подъеме водоема до рекордной для текущего сезона отметки сообщили в управлении Западно-Сибирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Исходя из данных, предоставленных специалистами, известно, что по состоянию на утро вторника, 4 мая, за сутки в Кемерове река Томь снова поднялась: прирост составил 16 сантиметров. Из-за сложившейся ситуации на данный момент уровень воды превысил отметку в 700 сантиметров: главная водная артерия региона достигла 703 сантиметров. Показатель является рекордным для текущего весеннего сезона.


Таким образом, до критического уровня воды остается еще 57 сантиметров – опасная отметка будет достигнута, если река поднимется до 760 сантиметров.


В южной столице Кузбасса ситуация обратная – там, по данным специалистов, за сутки Томь опустилась почти на один метр, сейчас вода в Новокузнецке достигает 521 сантиметра. В этой связи правоохранителями была открыта ранее перекрытая дорога на Елань, а также Абагур Лесной. Меры по закрытию движения на указанных участках были приняты ответственными службами из-за разлива реки Кондома.


Помимо того, работу заканчивает и спасательный пост, дежуривший на вертолетной площадке.


Также стало известно, что открыто было и шоссе на Алтай, которое власти из-за паводка перекрывали в минувшие выходные.

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