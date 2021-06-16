Согласно данным из сообщества Сети, инцидент произошел в городе Кемерово, во втором подъезде дома № 45В на улице Тухачевского. Со слов автора публикации, вода залила подъезд и проникла в квартиры утром 16 июня.

– Из года в год одно и тоже, а УК ФЛАГМАН не реагирует, – выразила свое недовольство горожанка.

В комментариях подписчики паблика с иронией оценили ситуацию и заверили, что у жильцов нет причин для беспокойства, а происходящее ни что иное как "внеплановая уборка подъезда".