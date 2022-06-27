Вода унесла несколько детских жизней в Кузбассе за выходные

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Правоохранители рассказали о последних случаях гибели несовершеннолетних на воде в Кемеровской области.

Согласно данным следственного комитета, за минувшие выходные в Кузбассе утонули трое детей. Так, в Центральном районе Новокузнецка 17-летний горожанин решил зайти в воду в не оборудованном для купания месте. В результате юноша погиб. Еще один новокузнечанин, 16-летний подросток, зашел в воду на оборудованном пляже в Кузнецком районе города. Однако при этом у юноши имелось заболевание, а присмотр за ним не осуществлялся, что также привело к гибели горожанина.


В Новокузнецком районе утонул восьмилетний мальчик. Он отдыхал на не оборудованном для купания берегу вместе с родителями и без разрешения зашел в воду, пока его мама отвлеклась на других детей. Женщина заметила пропажу сына и обнаружила его в воде. До прибытия медиков взрослые оказывали мальчику первую помощь, однако прибывшим на место происшествия врачам оставалось лишь констатировать смерть ребенка, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины смерти детей. По результатам проверок будут приняты соответствующие решения.

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