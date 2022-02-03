Вода снова затопила кемеровский бульвар из-за коммунальной аварии

Сообщение об очередном потопе на бульваре Строителей в кузбасской столице появилось в Сети накануне вечером. По словам очевидцев, вода по неизвестным причинам хлынула на тротуары и проезжую часть в районе дома №35.

При этом в комментариях к посту интернет-пользователи отметили, что рабочим стоило бы позаботиться о исправности труб в летний период, что позволило бы избежать аварии в зимний период. Некоторые отметили, что регулярные прорывы – это "катастрофа".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что несколько сотен жителей областного центра лишились воды из-за серьезной коммунальной аварии.