Вода с крыши залила кабинеты кузбасской больницы

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Навесной потолок в Осинниковской городской больнице частично разрушился после весеннего таяния снега. В результате вода с кровли начала проникать внутрь здания, что заинтересовало сотрудников Кузбасской прокуратуры.

Серьезные повреждение в крыше медицинского учреждения образовались минувшей весной, с того времени вода начала проникать внутрь здания, просачиваясь через потолок. Соответствующую информацию предоставили сотрудники надзорного ведомства по Кемеровской области

– ...в больнице не обеспечен контроль за надлежащим состоянием крыши, что, в свою очередь, нарушает права граждан на охрану здоровья, – пояснили в прокуратуре.

Кроме того, специалисты отметили, что в отношении руководителя Осинниковской городской больницы внесено представление об устранении нарушений и в настоящий момент документ находится на рассмотрении. Рабочие уже приступили к ремонтным работам крыши.

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