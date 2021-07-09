Вода с крыши залила кабинеты кузбасской больницы

Серьезные повреждение в крыше медицинского учреждения образовались минувшей весной, с того времени вода начала проникать внутрь здания, просачиваясь через потолок. Соответствующую информацию предоставили сотрудники надзорного ведомства по Кемеровской области

– ...в больнице не обеспечен контроль за надлежащим состоянием крыши, что, в свою очередь, нарушает права граждан на охрану здоровья, – пояснили в прокуратуре.

Кроме того, специалисты отметили, что в отношении руководителя Осинниковской городской больницы внесено представление об устранении нарушений и в настоящий момент документ находится на рассмотрении. Рабочие уже приступили к ремонтным работам крыши.