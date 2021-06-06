Вода с червями стала поступать в дома жителей кемеровского района

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы в соцсетях пожаловались на качество воды. С их слов, жидкость с червями поступает в дома через водопровод.

В социальных сетях появилось видео, сделанное жителями района Южный города Кемерово. На камеру мобильного телефона свидетели запечатлели, как из-под крана течет вода, в которой плавают черви.

– Очуменная питьевая вода идет из крана на Южном. И напоит и накормит, – с иронией отметил автор поста.

В комментариях пользователи Сети принялись шутить на тему данного поста и отметили, что не стоит жаловаться на плохую жизнь, поскольку из кранов в кемеровские дома поступает "вода с мясом".


В администрации района журналисту VSE42.Ru рассказали, что такая ситуация возникла из-за перерыва в работе центрального водопровода. Местные жители стали массово устанавливать приборы учета воды, для чего требуется временно отключить подачу воды. Когда водопровод снова начинает работать, в течение некоторого времени вода из-под крана может быть более низкого качества.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25797

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined