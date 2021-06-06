Вода с червями стала поступать в дома жителей кемеровского района

В социальных сетях появилось видео, сделанное жителями района Южный города Кемерово. На камеру мобильного телефона свидетели запечатлели, как из-под крана течет вода, в которой плавают черви.

– Очуменная питьевая вода идет из крана на Южном. И напоит и накормит, – с иронией отметил автор поста.

В комментариях пользователи Сети принялись шутить на тему данного поста и отметили, что не стоит жаловаться на плохую жизнь, поскольку из кранов в кемеровские дома поступает "вода с мясом".

В администрации района журналисту VSE42.Ru рассказали, что такая ситуация возникла из-за перерыва в работе центрального водопровода. Местные жители стали массово устанавливать приборы учета воды, для чего требуется временно отключить подачу воды. Когда водопровод снова начинает работать, в течение некоторого времени вода из-под крана может быть более низкого качества.