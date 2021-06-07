Вода полилась на пассажиров междугороднего автобуса в Кузбассе

Очевидец заверил, что насчитал в крыше общественного транспорта пять мест, из которых в салон сочится вода. В качестве подтверждения своих слов, он разместил в сообществе Сети фотографии и видеосъемку из автобуса.

– Автобус по маршруту Новокузнецк-Прокопьевск. С собой нужен зонт. Кошмар и так льет в пяти местах по всему автобусу, – отметил автор поста.

Судя по кадрам, дождевые капли падают на людей, находящихся внутри транспорта. В комментариях

пользователи неоднозначно отреагировали на инцидент. Одни подшутили, что местные жители попали в "5D автобус" и призвали их не паниковать, а вот другие заверили, что причина неполадки в некачественном российском производстве машин.