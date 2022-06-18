Вода под напором вырвалась из-под земли в центре Кемерова

Накануне вечером кемеровчане поделились в социальных сетях видеозаписью, на которую попала вода, хлынувшая из-под земли на улице Весенней. Жители областного центра сразу же окрестили это явление "новым фонтаном".
В администрации города объяснили, что данная ситуация произошла из-за неполадки, возникшей в системе полива.
– Поливочная труба лопнула, поставили заглушку, – сообщили в мэрии сайту VSE42.Ru.
Специалисты также отметили, что в настоящий момент повреждений нет.
Видео: ВКонтакте / Инцидент Кемерово
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