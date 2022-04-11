Вода отступила от подтопленных домов жителей Калтана

Согласно официальной информации, на утро 10 апреля частные дома в Калтане освободились от воды. К вечеру вышедшая из берегов река отступила с территории садовых обществ, жителей, по словам властей, в домиках не было.

‒ Мониторинг паводковой обстановки продолжается. Пункты временного пребывания готовы в случае необходимости вновь принять людей, ‒ гласит официальное сообщение пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Отмечается, что в ночь на воскресенье вскрылась Томь в селе Поломошное Яшкинского округа, продолжается ледоход в Новокузнецке, Крапивинском округе, Кемерове.

При этом специалисты предупредили, что часть территорий в Новокузнецке попала в зону возможного подтопления после ликвидации ледяного затора возле Калтана.