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Вода отступила от подтопленных домов жителей Калтана

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Кузбасские власти сообщили о снижении уровня реки в районе пострадавших от паводка СНТ.

Согласно официальной информации, на утро 10 апреля частные дома в Калтане освободились от воды. К вечеру вышедшая из берегов река отступила с территории садовых обществ, жителей, по словам властей, в домиках не было.

‒ Мониторинг паводковой обстановки продолжается. Пункты временного пребывания готовы в случае необходимости вновь принять людей, ‒ гласит официальное сообщение пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Отмечается, что в ночь на воскресенье вскрылась Томь в селе Поломошное Яшкинского округа, продолжается ледоход в Новокузнецке, Крапивинском округе, Кемерове.


При этом специалисты предупредили, что часть территорий в Новокузнецке попала в зону возможного подтопления после ликвидации ледяного затора возле Калтана.

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