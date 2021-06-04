Вода из канализации подтопила участок жителя Кемерова

В сообществе соцсети житель кузбасской столицы разместил запись с территории своего дома. В тексте мужчина указал, что участок на улице Волкова, 33 затопила вода с канализации. Кроме того, он предположил, что жидкость бежит из сетевого магазина, который расположен неподалеку от дома.

Ранее он обращался к директору торгового павильона и якобы получил с него обещание об исправлении ситуации. Однако, по словам горожанина, спустя две недели ничего не изменилось.

Пользователь также отметил, что помимо залитого огорода, его беспокоит распространяющаяся вонь.