Вода из канализации подтопила участок жителя Кемерова

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Кемеровчанин в социальных сетях сообщил землякам, что его огород затопила канализационная вода. По его мнению, к инциденту причастен расположенный по соседству магазин.

В сообществе соцсети житель кузбасской столицы разместил запись с территории своего дома. В тексте мужчина указал, что участок на улице Волкова, 33 затопила вода с канализации. Кроме того, он предположил, что жидкость бежит из сетевого магазина, который расположен неподалеку от дома.


Ранее он обращался к директору торгового павильона и якобы получил с него обещание об исправлении ситуации. Однако, по словам горожанина, спустя две недели ничего не изменилось.


Пользователь также отметил, что помимо залитого огорода, его беспокоит распространяющаяся вонь.

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