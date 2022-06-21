Вода хлынула с потолка детской поликлиники в Кемерове

Сегодня, 21 июня, в социальных сетях появилось видео, снятое в детской поликлинике на проспекте Ленинградском в Кемерове. Горожане запечатлели, как у входа с потолка учреждения льется вода. При этом можно увидеть, что за окном идет дождь.

‒ На вид все красиво и удобно, а по факту не очень надежно оказалось, ‒ высказался автор съемки.

Представитель медучреждения рассказал журналисту AVOKADO, что в поликлинике уже занимаются выяснением всех обстоятельств сложившейся ситуации. Информация принята в работу специалистами.

Напомним, что из-за дождя на одной из улиц Кемерова образовалось "море". Синоптики отметили, что в Кемеровском районе с начала лета выпало значительное количество осадков.