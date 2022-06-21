Вода хлынула с потолка детской поликлиники в Кемерове

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы сняли на камеру "потоп" в одном из медучреждений. Представители больницы прокомментировали ситуацию журналисту AVOKADO.

Сегодня, 21 июня, в социальных сетях появилось видео, снятое в детской поликлинике на проспекте Ленинградском в Кемерове. Горожане запечатлели, как у входа с потолка учреждения льется вода. При этом можно увидеть, что за окном идет дождь.

‒ На вид все красиво и удобно, а по факту не очень надежно оказалось, ‒ высказался автор съемки.

Представитель медучреждения рассказал журналисту AVOKADO, что в поликлинике уже занимаются выяснением всех обстоятельств сложившейся ситуации. Информация принята в работу специалистами.


Напомним, что из-за дождя на одной из улиц Кемерова образовалось "море". Синоптики отметили, что в Кемеровском районе с начала лета выпало значительное количество осадков.

Видео: Telegram / Новости Кузбасса

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37380

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined