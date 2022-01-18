Внушительный срок грозит двум кемеровчанам из-за грибов

Преступная деятельность 39- и 40-летнего кемеровчан была выявлена в апреле 2020 года. Правоохранители провели обыск в автомобиле, на котором передвигались подозреваемые в незаконном распространении наркотических веществ мужчины, и обнаружили там девять граммов психотропного вещества, банковские карты и телефоны, на которые поступали деньги. Кроме того, крупная партия наркотиков была изъята в одной из квартир задержанных.

"Полицейские обнаружили пластиковый контейнер, внутри которого находилось более 20 свертков со "спайсом" и плодовыми телами шляпочных грибов, содержащих псилоцин. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила более 400 граммов, что является крупным размером", – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Установлено, что злоумышленники были курьерами-закладчиками интернет-магазина, продававшего наркотики. Уголовное дело, возбужденное в отношении кемеровчан, направлено на рассмотрение в суд. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.