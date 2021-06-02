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"Внушительная" дополнительная плата за капитальный ремонт жилого дома возмутила кемеровчан

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Жители кузбасской столицы пожаловались на новую плату за капремонт, о которой нет данных в управляющей компании. Власти сообщили, что вопрос адресован компетентному органу для разбирательств.

Жительница Кемерова рассказала, что при проверке счетов за коммунальные услуги обнаружила еще одну графу "дополнительно", в которой была указана сумма почти 3,5 тыс. рублей.

— Позвонила в управляющую компанию, там мне сказали, что якобы начислений за капремонт не было с марта месяца, хотя в распечатках стоит капремонт и сумма оплаты, — написала женщина.

В ответе представитель администрации сообщил на платформе "Кузбасс Онлайн", что с 1 мая текущего года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса сам начисляет плату за капремонт владельцам квартир, обслуживаемых ООО "УК "Жилищный трест Кировского района". Поэтому уточнять данный момент также следует в Фонде, в связи с чем туда был направлен соответствующий вопрос. Власти пообещали проинформировать горожанку о результатах дополнительно.

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