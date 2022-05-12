Внимание ГИБДД к пешеходам на дорогах Кузбасса усилится

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Правоохранители Кемеровской области сообщили о профилактических мероприятиях, которые проводятся в отношении всех участников движения.

По официальной информации, с 11 по 17 мая на территории 11 городов и районов Кузбасса сотрудники ГИБДД будут усиленно контролировать безопасность пешеходов. Данные меры приняты из-за того, что с начала года было выявлено почти 10,5 тыс случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам или иным участникам движения. При этом сами пешеходы совершили порядка 20 000 нарушений ПДД, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Кузбассу.


Сотрудники Госавтоинспекции региона сообщают, что в качестве профилактики подобных случаев принимается ряд мер:

  • беседы с автолюбителями и пешеходами;
  • контроль за содержанием дорог;
  • отслеживание организации движения в местах пересечения пешеходного и транспортного потока;
  • повышенный контроль за соблюдением требований пешеходами и водителями, особенно в местах повышенной аварийной опасности.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что все участники движения должны строго соблюдать правила. Водителям необходимо заранее снижать скорость при приближении к пешеходному переходу, а пешие участники движения должны убедиться в безопасности своего перемещения.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что ГИБДД усилит контроль за кемеровскими пешеходами.

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