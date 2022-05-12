Внимание ГИБДД к пешеходам на дорогах Кузбасса усилится

По официальной информации, с 11 по 17 мая на территории 11 городов и районов Кузбасса сотрудники ГИБДД будут усиленно контролировать безопасность пешеходов. Данные меры приняты из-за того, что с начала года было выявлено почти 10,5 тыс случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам или иным участникам движения. При этом сами пешеходы совершили порядка 20 000 нарушений ПДД, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Кузбассу.

Сотрудники Госавтоинспекции региона сообщают, что в качестве профилактики подобных случаев принимается ряд мер:

беседы с автолюбителями и пешеходами;

контроль за содержанием дорог;

отслеживание организации движения в местах пересечения пешеходного и транспортного потока;

повышенный контроль за соблюдением требований пешеходами и водителями, особенно в местах повышенной аварийной опасности.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что все участники движения должны строго соблюдать правила. Водителям необходимо заранее снижать скорость при приближении к пешеходному переходу, а пешие участники движения должны убедиться в безопасности своего перемещения.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что ГИБДД усилит контроль за кемеровскими пешеходами.