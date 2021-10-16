Внезапный вой сирен испугал кузбассовцев

Свидетели сообщили, что в Ленинске-Кузнецком спонтанно начали работу уличные сирены. Громкий вой стал неожиданностью для горожан, так как каких-либо предупреждений о проверке систем оповещения они не замечали.

– Что это было, кто знает? – возмутился пользователь Сети.

В комментариях подписчики сообщества, где появился ролик, отметили, что "учебную тревогу" в городе включают каждую неделю. Правда никому не известно с чем связана такая частая проверка работы сирен.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что прокуратура уличила мэрию Кемерова в недостаточной защите населения.