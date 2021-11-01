В публикации в соцсети житель города Кемерово указал, что двое "внезапных пассажиров" неожиданно проникли в его машину и потребовали отвести их по адресу проспект Октябрьский, 43.

Автор поста предположил, что незнакомцы ошибочно приняли его за сотрудника такси, но когда мужчины получили словесный отказ в поездке, то разгневались. В результате ссоры один из нарушителей принялся пинать заднее крыло автомобиля, повредив транспорт.

Владелец авто обратился за помощью к стражам закона. Однако после звонка в правоохранительные органы злоумышленники поспешно покинули место инцидента.

Сейчас пользователь Сети просят земляков помочь опознать незнакомцев. С его слов, один из агрессоров проживает в доме неподалеку от территории, где произошла конфликтная ситуация.