"Внезапные пассажиры" повредили машину кемеровчанина за отказ

0
Фото:  

Житель кузбасской столицы в социальных сетях рассказал о конфликте с грубыми земляками, которые за отказ довезти их до необходимого пункта, повредили его автомобиль.

В публикации в соцсети житель города Кемерово указал, что двое "внезапных пассажиров" неожиданно проникли в его машину и потребовали отвести их по адресу проспект Октябрьский, 43.


Автор поста предположил, что незнакомцы ошибочно приняли его за сотрудника такси, но когда мужчины получили словесный отказ в поездке, то разгневались. В результате ссоры один из нарушителей принялся пинать заднее крыло автомобиля, повредив транспорт.


Владелец авто обратился за помощью к стражам закона. Однако после звонка в правоохранительные органы злоумышленники поспешно покинули место инцидента.


Сейчас пользователь Сети просят земляков помочь опознать незнакомцев. С его слов, один из агрессоров проживает в доме неподалеку от территории, где произошла конфликтная ситуация.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30651

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined