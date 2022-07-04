Внедорожник вылетел на рельсы в Новокузнецке

Новокузнечане поделились в социальных сетях видеозаписью, снятой рядом с кольцевым перекрестком в Кузнецком районе. На кадры попал внедорожник, застрявший на рельсах, а также сотрудники Госавтоинспекции.

В УГИБДД по Кузбассу журналисту AVOKADO рассказали, что автоавария произошла накануне, 3 июля, в 19:20. Предварительно, автомобилистка на автомобиле Land Rover двигалась по улице Ленина и в районе здания №2 совершила наезд на трамвайные пути.

Пострадавших в ДТП нет, причинен только материальный ущерб.